GOBIERNO DE RAMIRO CORTEZ REITERA APOYO Y CONFIANZA AL CLÚSTER MÉDICO INTEGRAL DE LA REGIÓN RIBEREÑA

Con el propósito de seguir impulsando el desarrollo económico en todos los sectores de Miguel Alemán, el Gobierno del Biol. Ramiro Cortez Barrera reiteró todo su apoyo a los integrantes del primer Clúster Médico Integral de la Región Ribereña A. C., durante la Firma del Acta de Testigos de Honor realizada este miércoles en su despacho y que fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Lic. Encarnación Peña González.

En representación del Alcalde y acompañado de la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, C. P. Iliana Alamar García García, y de la directora de Enlace Empresarial, Lic. Aidé García García, el responsable de la política interna del Municipio destacó que el Gobierno del Biol. Ramiro Cortez ha otorgado su confianza y apoyo a ese nuevo organismo de la sociedad civil, a fin de construir un nuevo rumbo en materia de turismo, en este caso el turismo médico, con la cooperación y colaboración entusiasta de la comunidad médica, comerciantes y prestadores de servicios.

Integran el Clúster el Ing. Rolando Guerra González, como secretario técnico del Consejo Consultivo; del Comité de Farmacias, la C. María Celia Salinas Hinojosa; del Comité de Hospitales y/o Clínicas, el Dr. Herón Osvaldo Sáenz Cantú; del Comité de Médicos Generales, el Dr. Erick Tadeo Peña Barrera; y del Comité de Médicos Especialistas, el Dr. José Rafael Cueva Herrera.