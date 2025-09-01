Goberno Municipal mejora a diario el alumbrado público en Reynosa

El Gobierno Municipal de Reynosa, presidido por el Alcalde Carlos Peña Ortiz, continúa trabajando para mejorar la iluminación en nuestra ciudad. A continuación, se presentan los avances en el proyecto de alumbrado público:

Reconexión de Lámparas:

– Aldama esquina Mariano Escobedo: Se reconectó la lámpara LED en la Zona Centro.

– Plaza Cultural Jarachina Sur: Se reconectaron líneas dañadas y se restableció el circuito, prendiendo las lámparas del parque.

Instalación de Lámparas:

– Bulevar Morelos: Se instalaron 3 lámparas con arbotante tipo “pata de gallo”. y 5 lámparas LED.

– Calle Juárez Zona Centro: Se tendió línea para alimentar una lámpara LED.

Estas acciones forman parte del compromiso del Alcalde Carlos Peña Ortiz para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos a través de la rehabilitación del alumbrado público en diversas zonas de la ciudad.

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa