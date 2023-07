Gobernador de Tamaulipas respalda alcalde de Reynosa ante persecución política

Por: Martín Juárez Torres.

Ciudad Victoria, – En una conferencia de prensa celebrada hoy en la ciudad fronteriza de Reynosa, el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, respaldó al alcalde Carlos Peña Ortiz frente a lo que calificó como una persecución política derivada de viejas rencillas políticas entre la administración estatal saliente y la entrante.

El gobernador Villarreal enfatizó que el ataque contra el alcalde fronterizo es una clara muestra de una situación política que ha dejado vestigios lamentables de hostigamiento, señalamientos e intimidación hacia aquellos políticos que no compartían las mismas ideas que el ex gobernador del estado.

Además, el gobernador reconoció la integridad y valentía del alcalde Carlos Peña por negarse a otorgar una carta de residencia al ex gobernador del estado, quien se sabe públicamente que no reside en el estado desde días previos a la finalización de su administración, esta negativa marcó un hito histórico, ya que por primera vez un gobernador saliente no estuvo presente en la toma de protesta de su sucesor.

“Felicito la posición del presidente municipal, el licenciado Carlos Peña, por no otorgar la carta de residencia, ya que se estaría faltando a la verdad al tener conocimiento de forma generalizada que aquel que solicita dicho documento se trasladó a los Estados Unidos incluso días antes de concluir su mandato constitucional”, afirmó el gobernador Villarreal.

Asimismo, Américo Villarreal reafirmó que lo que está experimentando el alcalde de Reynosa es una clara persecución política, donde la negación de la carta de residencia ha reavivado amenazas y circunstancias que ahora se están viendo reflejadas en el ámbito del Poder Judicial.

