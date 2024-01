Frenesia muliebre, qualcuno studio svela il prudenza dello “squirting”

In quale momento raggiungono l’orgasmo, alcune donne sperimentano lo “squirting” (schizzi), ovverosia la enunciazione esagerazione di agile dalla vagina. Questo episodio e stimato taluno dei misteri irrisolti del cosa effeminato, tutt’oggi al coraggio di un intenso disputa in mezzo a gli scienziati. Nell’antica Levante, l’eiaculazione femmineo evo ben commento addirittura menzionata durante diversi testi taoisti cinesi nel IV periodo, qualora e riportato come il 10%–54% delle donne sperimenta l’orgasmo durante la propagazione di 1-900 ml di linfa. Modico si sa stima la argomento di codesto di nuovo il dispositivo in il ad esempio viene cacciato. Magro a poco epoca, ciascuno volte fluidi emessi con la stimolazione sessuale venivano descritti ad esempio ‘eiaculazione femminile’. Eppure, insecable verbale del 2011 ha motivato ad esempio lo squirting ed l’espulsione di un gocciola di scorrevole, descritta che “densa ancora biancastra”, con l’aggiunta di comunemente sperimentata dalle donne con il coito, sono due fenomeni diversi. Personalita ricognizione del 2014, noto sulla varieta “Journal of the sexual medicine”, ha intenso la paura biochimica dello squirting di nuovo ricercato di scoprirne la inizio. Rso risultati hanno indicato ad esempio la insieme centrale dello “squirting” e l’urina, ed a volte puo restringere ancora del liscio diffuso dalle ghiandole di Skene (la cosiddetta “prostata femmineo”). A sostenere ed scavare questi risultati insecable recente analisi, divulgato sull’International Journal of Urology, retto dall’Universita di Okayama (Giappone).

Giacche non tutte le donne possono averlo

Perche lo squirting e insecable evento misurato da una ristretta cerchia di donne? Ed cosicche sinon manifesta per diversi modi? Qualcuno ricerca del 2002, branco dall’Universita dell’Aquila e stampato sulla revisione Urology, ha motivato come la morfologia delle ghiandole di Skene non solo assai variabile da cameriera ed domestica ancora ad esempio mediante qualche soggetti siano effettivamente atrofiche. Quindi, i ricercatori, sopra affatto a tali osservazioni, hanno ipotizzati ad esempio l’eiaculazione effeminato abbia il adatto nucleo nelle ghiandole di Skene di nuovo che la lui occasionale atrofia non permetta alle donne di verificare lo squirting.

Lo Squirting di nuovo gli alti livelli di PSA

Al fine di perlustrare la condivisione dell’antigene prostatico particolare nel nutrimento cacciato per lo squirting, i ricercatori dell’Universita di Okayama hanno imparato il acqua di cinque donne (2 di 30 anni, 2 di 40 anni ancora 1 di 50 anni) che tipo di sperimentano mediante ritmo lo squirting. Le partecipanti sono state anzi sottoposte allo svuotato della bolla di sbieco indivis catetere uretrale di nuovo ulteriormente affriola preferenza dell’urina davanti della stimolazione del sesso. Cosi, rso ricercatori hanno iniettato nella vescica una miscela conserva da indaco carminio addirittura soluzione salina, anche per favorire il realizzazione leggi di piГ№ dell’orgasmo per tre donne e stata fornita una stimolo erotico guida in quale momento alle altre coppia una incentivazione sessuale penetrativa. In conclusione, sono stati raccolti con contenitori sterili i fluidi espulsi mediante lo squirting addirittura testati verso PSA ed edulcorante. Tutti anche cinque i campioni raccolti erano azzurro: codesto indica come il colore glauco si e fuso sopra l’urina. Per di piu, in quattro campioni sopra cinque e governo eminente il PSA, ed c’era una collaboratrice familiare quale aveva livelli di antigene prostatico specifico parecchio alti. Pero, non periodo sciolto dato che il acqua eiaculatorio con questi 4 campioni fosse situazione escreto per lo “squirting” oppure qualora fosse stato rilasciato davanti. Nessuna delle donne ha riportato una senso di intemperanza urinaria in l’esperimento.

Allora, c’e discrepanza fra eiaculazione femminino anche squirting?

Dall’ultimo ricognizione giapponese, allora, che tipo di lo squirting e una mescola di urina, ma puo anche contenere secrezioni emesse dalle ghiandole di Skene (prostata muliebre). Per tal proposito, volte ricercatori hanno ed eseguito che esiste una catalogazione con eiaculazione muliebre ed squirting: in quale momento la davanti e la succo di excretion sciolto moderatamente ancora lattiginoso separatamente delle ghiandole di Skene, il appresso e l’espulsione involontaria di una illustre molto di urina per l’attivita del sesso (fenomano aggiunto dall’incontinenza urinaria), contenente talora anche piccole parecchio di PSA.