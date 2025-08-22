Fraude deja más de 1,600 afectados y pérdidas por 300 millones en Parral

.- Inversionistas denuncian estafa millonaria tras la desaparición de oficinas y directivos en la región.

Parral, Chihuahua, 21 de agosto de 2025

El presunto fraude financiero encabezado por dos jóvenes empresarios continúa generando indignación social y fuertes pérdidas económicas en Hidalgo del Parral y la capital del estado.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Sur, más de 1,600 personas podrían haber resultado afectadas, aunque hasta el momento solo se han formalizado 30 denuncias. Las cantidades invertidas por ciudadanos oscilan entre los 50 mil y los 7 millones de pesos, lo que representa un daño estimado superior a los 300 millones de pesos.

Los responsables, que en redes sociales presumían automóviles de lujo, viajes internacionales y un estilo de vida ostentoso, captaron la confianza de la comunidad al prometer rendimientos mensuales del 7 al 10 por ciento, cifra muy superior a la que ofrece el sistema financiero formal. Sin embargo, el esquema se derrumbó en los últimos meses cuando dejaron de cumplir con los pagos.

La exgerente administrativa de la empresa, Arely González, reveló que en agosto se anunció que “no habría pagos”, situación que en un inicio se presentó como parte de las “estrategias habituales”, pero poco después los directivos dejaron de responder llamadas y cerraron oficinas, lo que detonó la crisis.

En los últimos días se han registrado protestas de inversionistas en las instalaciones cerradas, así como saqueos en domicilios y bodegas vinculadas a los presuntos responsables. Incluso, se reportaron amenazas contra familiares de los implicados, reflejando la tensión social que ha provocado el caso.

Expertos en finanzas advirtieron que este esquema guarda similitudes con fraudes ocurridos anteriormente en la región, como el de Aras Business Group en 2021 y Pegaso en los años 90, lo que revela la vulnerabilidad de las comunidades frente a modelos de inversión piramidal.

La Fiscalía exhortó a los afectados a presentar sus denuncias formales con documentos probatorios como contratos, estados de cuenta o comprobantes de transferencia, con el fin de robustecer las investigaciones y proceder judicialmente contra los responsables.

