Fortalece PEMEX servicios públicos de Reynosa con donativo

.- El Ayuntamiento recibe combustible y asfalto para mantenimiento vial y operación de dependencias estratégicas.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 13 de agosto de 2025.

El Gobierno de Reynosa, que preside Carlos Peña Ortiz, recibió un importante respaldo de Petróleos Mexicanos para el desarrollo de obras y servicios en beneficio de la comunidad. El donativo, entregado por Raúl De la Garza Gallegos, coordinador regional para la Gestión de la Licencia Social Operativa, incluye 140 toneladas de asfalto, 40 mil litros de diésel y 100 mil litros de gasolina.

En el acto de entrega, el secretario del Ayuntamiento, Antonio Joaquín de León Villarreal, subrayó que este apoyo reafirma el compromiso de PEMEX con Reynosa y su gente. “PEMEX es un gran amigo de Reynosa, y las dependencias de Gobierno nos coordinamos para dar grandes resultados”, señaló, reconociendo también el respaldo del Gobierno Federal encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum.

El combustible se asignará a unidades de Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente, Control y Bienestar Animal, Servicios Públicos y Policía Vial, garantizando que estas áreas continúen operando de forma eficiente. Por su parte, el asfalto permitirá atender tramos viales que requieren mantenimiento urgente, mejorando la movilidad y seguridad de los ciudadanos.

Como parte del protocolo, las unidades abastecidas recibieron la pegatina oficial que identifica la procedencia del combustible, asegurando la correcta aplicación del recurso y fomentando la transparencia administrativa.

Este gesto de PEMEX se suma a las acciones conjuntas que fortalecen el desarrollo urbano y la atención ciudadana, reafirmando la alianza entre el sector energético y el Gobierno de Reynosa para construir una ciudad más eficiente y con mejores servicios.

@Carlos Peña Ortiz @carlosvpenaortiz @Gobierno de Reynosa @gobiernoreynosa #ReynosaImparable #Reynosa #Tamaulipas #GobiernoDeReynosa #MartinJuarezTorres #RespuestaEnLinea