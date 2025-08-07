Fortalece Gobierno de Carlos Peña Ortiz la confianza de niños y jóvenes a través del teatro

El Gobierno de Reynosa, que preside el Alcalde Carlos Peña Ortiz, a través del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, IRCA, dio inicio al Curso de Verano 2025 dirigido a niños y jóvenes de 7 a 17 años a través de clases de Pintura, Música, Danza, Literatura y Teatro, acercándolos al mundo de las Bellas Artes.

El taller de Teatro, a cargo de la Maestra Martha Valdivia, con el apoyo de los Maestros Alondra Vega y José Ramiro Jauregui, ha despertado el interés de los asistentes, quienes han expresado su deseo de continuar en las clases regulares del IRCA una vez concluido el curso.

Durante los primeros días, se ha trabajado en fortalecer la confianza de los alumnos, ayudándolos a superar el miedo escénico mediante ejercicios de corporalidad y contacto visual. “Eso me da mucho gusto porque me indica que están poniendo atención a lo que les estoy enseñando”, expresó la Maestra Vega.

El enfoque del taller se basa en el cuerpo como herramienta principal del Teatro, promoviendo la movilidad, la dicción y la fuerza vocal. “Siento que se van a llevar buenas herramientas al finalizar este taller de teatro como parte del Curso de Verano”, concluyó la Maestra.

