Fortalece DIF-Reynosa programas con donación de CEDIS OXXO

El Sistema DIF-Reynosa que preside Carlos Luis Peña Garza, agradece la solidaridad de CEDIS OXXO Reynosa, al recibir una importante donación de aparatos funcionales que serán destinados a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, a través de brigadas y programas sociales.

Este esfuerzo en conjunto refuerza la visión del Alcalde, Lic. Carlos Peña Ortiz, de impulsar un DIF cercano, sensible y comprometido con las familias.

En representación del Presidente del Patronato DIF-Reynosa, Carlos Luis Peña Garza, la Directora General, Gabriela Rosas Blanco, recibió la donación y reconoció la responsabilidad social de OXXO por sumarse a esta misión que transforma vidas y fortalece el tejido social.

