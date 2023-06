FIRMAN SORIANA Y AUTOZONE CONVENIO PARA GARANTIZAR RESPETO A ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA DISCAPACITADOS

Con el propósito de que toda la población respete los accesos, cajones y estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad, el Gobierno Municipal 2021-2024, que encabeza el alcalde Biol. Ramiro Cortez Barrera, celebró que las cadenas comerciales Soriana y AutoZone hayan firmado el Convenio de Colaboración que persigue ese objetivo.

El director de Grupos Vulnerables, C. David Reséndez Requejo, acompañado del secretario de Seguridad Pública y Vialidad, Lic. Héctor Alonso Sánchez Torres, y del subsecretario de Bienestar Social, C. Efrén Carlos Pérez, agradeció a nombre del alcalde la firma del Convenio de Colaboración al C. Armando Labastida Martínez, gerente de Soriana; y al C. Oscar Yescas García, gerente de Autozone.

El funcionario municipal señaló que el presidente municipal sigue impulsando acciones para proteger los derechos de las personas con discapacidad y dijo no tener duda que más empresas, comercios y prestadores de servicios se sumarán a esta importante iniciativa promovida a través de la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de la Lic. Cristina Franco Salinas.