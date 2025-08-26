FGR vincula a proceso a dos detenidos con más de 600 kilos de metanfetamina en Baja California

.- Guardia Nacional y Sedena aseguran cargamento en operativo de seguridad; los detenidos enfrentan prisión preventiva, ¿cómo ocurrió la captura?

AgenciaTamNoticias

Mexicali, Baja California, 25 de agosto de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la vinculación a proceso de Micaela “L” y Luis “V” por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras el aseguramiento de más de 600 kilos de clorhidrato de metanfetamina en Baja California.

De acuerdo con la FGR, los hechos ocurrieron en el puesto militar “El Centinela”, ubicado en el kilómetro 42 de la carretera Mexicali-Tijuana, en el municipio de Tecate. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban labores de vigilancia cuando ordenaron a la conductora de un vehículo reducir la velocidad. Sin embargo, en lugar de acatar la instrucción, aceleró la marcha.

La persecución culminó en la caseta de cobro “La Rumorosa”, donde ambas personas fueron detenidas. Al revisar la unidad, las autoridades hallaron en la parte posterior 122 bolsas con un total de 609 kilos 400 gramos de clorhidrato de metanfetamina, droga sintética considerada de alto impacto en el mercado ilegal.

El Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para que un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Mexicali, decretara vinculación a proceso en contra de los imputados. Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Este aseguramiento forma parte de los operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que mantiene como prioridad el combate al tráfico de drogas y la desarticulación de estructuras criminales vinculadas al trasiego de metanfetaminas hacia Estados Unidos y el resto del país.

Con este decomiso, las autoridades buscan frenar la distribución de sustancias ilícitas que generan violencia en la región fronteriza y fortalecen las finanzas del crimen organizado.

