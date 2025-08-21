FGR destruye más de una tonelada de cocaína en Guerrero

.- La Fiscalía incineró más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y 200 objetos relacionados con delitos contra la salud.

Chilpancingo, Guerrero, 20 de agosto de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incineró más de una tonelada de clorhidrato de cocaína en el poblado de Xocomanatlán, Chilpancingo de los Bravo.

El acto consistió en la destrucción de 1 tonelada 211 kilos 669 gramos 500 miligramos de la droga, así como de 203 objetos del delito, vinculados a una carpeta de investigación por delitos contra la salud en la modalidad de transporte.

La diligencia ministerial estuvo coordinada por un agente del Ministerio Público de la Federación y bajo la supervisión del Órgano Interno de Control, que verificó el conteo, pesaje e identificación de la sustancia incinerada. También participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la FGR, estas acciones forman parte de la estrategia para impedir que los narcóticos asegurados regresen al mercado ilegal y reforzar la seguridad pública en la región.

A nivel global, el tráfico de cocaína representa un desafío creciente. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la producción ilícita alcanzó las 3,708 toneladas en 2023, lo que significa un aumento del 34 por ciento en comparación con el año anterior. En ese mismo periodo, las incautaciones mundiales sumaron 2,275 toneladas, una cifra récord que refleja la magnitud del problema y la necesidad de mantener operativos de gran escala como el realizado en Guerrero.

