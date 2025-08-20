FGR asegura 262 kilos de metanfetamina en Tamaulipas

.- La FGR vinculó a proceso a un hombre detenido en Reynosa con más de 262 kilos de metanfetamina ocultos en costales de cebolla.

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 19 de agosto de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Donaldo “B”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de transporte.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera Reynosa–San Fernando, cuando interceptaron un tractocamión conducido por el imputado.

Con apoyo de un binomio canino, los agentes localizaron 262 kilos 24 gramos de metanfetamina ocultos en costales de cebolla. En el operativo participaron de forma coordinada la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes brindaron seguridad perimetral durante la inspección y en el traslado del detenido, la unidad y el narcótico a la delegación de la Fiscalía Federal.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, quien calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva en el CEDES de Reynosa, Tamaulipas. Además, se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

