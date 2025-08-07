Fernandito, niño de 5 años, fue asesinado por deuda de mil pesos

.- La víctima fue sustraída de su hogar como “garantía” de pago en Los Reyes La Paz; Fiscalía del Edomex ya vinculó a proceso a tres presuntos prestamistas.

Los Reyes La Paz, Estado de México, 7 de agosto de 2025

Fernandito, un niño de tan solo cinco años, fue encontrado sin vida dentro de un domicilio en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, tras haber sido secuestrado como “garantía” por una deuda de mil pesos que su madre y padrastro no pudieron saldar.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio, cuando dos mujeres, identificadas como Ana Lilia “N” y Lilia “N”, acudieron al domicilio de la familia en la colonia Ejidal El Pino para exigir el pago de una supuesta deuda. Al no recibir el dinero, sustrajeron al menor y advirtieron que no lo devolverían hasta que se les pagara el adeudo.

La madre del pequeño intentó ver a su hijo en varias ocasiones, acudiendo incluso al domicilio de los presuntos agresores, pero le fue negado el acceso. Finalmente, el 4 de agosto decidió interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Gracias a la presión social y la denuncia pública, la Fiscalía actuó. Elementos de la FGJEM ingresaron al reclusorio de Nezahualcóyotl a tres personas detenidas: Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, identificados como los presuntos prestamistas responsables de la privación ilegal de la libertad y homicidio del menor.

Fernandito era un niño alegre, conocido y querido por su comunidad. Su familia exige justicia y teme que, debido a la negligencia de las autoridades en un inicio, el caso se debilite jurídicamente.

El Ayuntamiento de Los Reyes La Paz expresó sus condolencias y anunció apoyo legal y social a la familia a través del DIF municipal.

