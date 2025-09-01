Feria del Empleo en Miguel Alemán ofrece más de 100 vacantes

.- Empresas locales y nacionales presentan oportunidades laborales; ¿qué perfiles buscan los empleadores en la región fronteriza?

Por: Martín Juárez Torres

Miguel Alemán, Tamaulipas, 31 de agosto de 2025.

Con la participación de 13 empresas y la oferta de más de 100 vacantes, se llevó a cabo con éxito la Primera Feria del Empleo en Miguel Alemán 2025, un evento que reunió a buscadores de trabajo con representantes del sector empresarial para impulsar la colocación en puestos operativos, técnicos y profesionales.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que estas ferias forman parte de la estrategia estatal para acercar empleos formales y con prestaciones de ley a la ciudadanía. “Con estas ferias abrimos las puertas para que la población encuentre un empleo digno y seguro, al tiempo que impulsamos el desarrollo económico de la región”, afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, señaló que la atención personalizada y el acompañamiento a los solicitantes resultan claves para facilitar su integración al mercado laboral. Subrayó además que este tipo de actividades buscan atender de manera directa las necesidades de la población en búsqueda de mejores oportunidades.

El evento contó con la presencia del alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera, así como de autoridades municipales, estatales y representantes de las compañías participantes, quienes coincidieron en que la coordinación interinstitucional es esencial para fortalecer la generación de empleos.

La Feria del Empleo fue organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con el Ayuntamiento de Miguel Alemán y el Servicio Nacional de Empleo. Según estimaciones de la dependencia estatal, al menos el 25% de los asistentes logrará colocarse en un puesto dentro de los próximos 30 días.

Finalmente, Illoldi Reyes resaltó que el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, mantiene un compromiso con la transformación social y económica, garantizando que cada región cuente con alternativas de desarrollo y que nadie se quede atrás.

