Fans se desmayan durante la espera de Don Omar en la FENAPO 2025

.- La larga espera por el concierto de Don Omar en la FENAPO 2025 provocó que algunos asistentes sufrieran desmayos, según quedó registrado en video.

AgenciaTamNoticias

San Luis Potosí, SLP., 19 de agosto de 2025

El furor por el concierto gratuito de Don Omar en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025 provocó incidentes entre los asistentes, donde al menos una persona se desmayó tras permanecer varias horas bajo el sol. El hecho quedó grabado en video y se difundió en redes sociales.

Miles de fanáticos acudieron desde temprana hora para asegurar un lugar en el espectáculo del reguetonero, lo que generó aglomeraciones y largas filas alrededor de las instalaciones. Testigos señalaron que la combinación de calor, cansancio y la prolongada espera derivaron en algunos desvanecimientos.

Elementos de Protección Civil y personal de seguridad intervinieron de inmediato para atender a los afectados, quienes fueron retirados del área sin que se reportaran consecuencias graves.

A pesar de estos incidentes, el concierto se desarrolló con saldo positivo gracias al operativo de seguridad reforzado con la presencia de la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal. Autoridades estatales reiteraron que el evento transcurrió sin mayores complicaciones y destacaron la respuesta oportuna de los cuerpos de emergencia.

La presentación de Don Omar fue considerada uno de los momentos más esperados de la FENAPO 2025, consolidando al evento como uno de los más importantes a nivel nacional.

