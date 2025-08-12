Familia salva la vida en accidente sobre la Tampico–Mante

Una pareja y su hijo menor resultan lesionados en Altamira; autoridades llaman a extremar precauciones al conducir

Por: Martín Juárez Torres

Altamira, Tamaulipas, 12 de agosto de 2025.

Una familia integrada por una pareja y su hijo menor resultó lesionada este lunes tras sufrir un accidente en la carretera Tampico–Mante, a la altura de la empresa Dynasol, en el municipio de Altamira. De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas no presentaron heridas graves y se recuperan satisfactoriamente.

El percance ocurrió cuando un automóvil Chevrolet gris, que circulaba rumbo al centro de Altamira, salió de la carpeta asfáltica y terminó entre la maleza, presuntamente debido al exceso de velocidad. El vehículo sufrió daños considerables en la parte frontal y lateral.

Brigadistas de la base Rescate Voluntario acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a los lesionados, mientras que elementos de la Guardia Nacional, encargados de la vigilancia en carreteras, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las labores correspondientes de seguridad y control del tránsito.

Los tres ocupantes fueron trasladados en ambulancia a un hospital de la zona, donde recibieron atención médica. Fuentes cercanas informaron que, pese al impacto, la rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para evitar un desenlace fatal.

Autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas para respetar los límites de velocidad y mantener la atención al conducir, especialmente en tramos carreteros donde se han registrado incidentes por imprudencias al volante.

