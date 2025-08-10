Familia despide a Emma Nereyda Rivera Martínez

.- Ex funcionaria de Tamaulipas es velada tras semanas de búsqueda; investigan a presunto responsable de su desaparición.

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 9 de agosto de 2025

La familia de Emma Nereyda Rivera Martínez, ex funcionaria pública de Tamaulipas, confirmó su fallecimiento este sábado y convocó a amigos y allegados a su velorio y sepultura. La mujer de 38 años había sido reportada como desaparecida el pasado 15 de julio en Ciudad Victoria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, un cuerpo fue localizado en el Ejido Las Guayabas, municipio de Hidalgo, y se presume que corresponde a Rivera Martínez. Los restos fueron enviados al área forense para la realización de pruebas de ADN que permitan confirmar su identidad.

La autoridad estatal informó además sobre la detención de J. Hidalgo «L», señalado como el principal sospechoso en la desaparición de Emma Nereyda. Según las investigaciones, el hombre habría fungido como su abogado y enfrenta cargos por desaparición cometida por particulares.

La detención de Hidalgo «L» se concretó el 21 de julio en Ciudad Victoria, días después de que la familia reportara la desaparición. Las indagatorias siguen abiertas para determinar las circunstancias exactas y los móviles de su muerte.

En medio del dolor, familiares y amigos se han reunido para darle el último adiós a Emma Nereyda, destacando su trayectoria y recordando su carácter solidario. “Queremos mantener viva su memoria y exigir justicia”, señalaron en un breve comunicado.

El caso ha causado conmoción en la capital tamaulipeca y ha reactivado la exigencia de mayor seguridad y protección para las mujeres en el estado. Diversas organizaciones han pedido que se fortalezcan los protocolos de búsqueda y atención a víctimas de violencia.

