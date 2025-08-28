Fallece el Dr. Iván Moncayo, médico querido en Camargo

.- Comunidad de Camargo y Comales lamenta la partida de un doctor ejemplar que marcó generaciones con su entrega, trato humano y compromiso con la salud.

Por: Martín Juárez Torres

H. Camargo, Tam., 27 de agosto de 2025.

La comunidad de Camargo y Comales se encuentra de luto tras el fallecimiento del Dr. Iván Moncayo, médico ampliamente reconocido por su profesionalismo, ética y calidad humana. Su partida ha generado consternación en la región, donde es recordado como un hombre que dedicó su vida al servicio de los demás.

Durante las décadas de los años 80 y 90, el Dr. Moncayo se distinguió por recorrer diariamente la carretera de Comales a Camargo para atender consultas médicas con rapidez y entrega. Este compromiso constante lo convirtió en un referente de confianza para cientos de familias que encontraron en él no solo atención profesional, sino también palabras de aliento en momentos de incertidumbre y enfermedad.

Vecinos, amigos y ex pacientes lo recuerdan como un hombre sencillo, cercano y sabio. Su amena conversación y la precisión de sus diagnósticos dejaron huella en la memoria colectiva de Camargo. Más allá de su labor médica, también fue reconocido por su trato cordial y la solidaridad que siempre mostró hacia su comunidad.

“Su ética, responsabilidad y calidad humana lo hicieron único. No solo nos curaba, también nos escuchaba y nos daba tranquilidad”, coinciden quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. La noticia de su fallecimiento ha motivado mensajes de condolencia y reconocimiento hacia su trayectoria, resaltando que su legado trasciende el consultorio.

El Dr. Moncayo será recordado como un ejemplo de servicio, entrega y amistad. Hoy, su partida deja un vacío difícil de llenar, pero también una enseñanza sobre la importancia de vivir con humanidad y compromiso hacia los demás.

A su familia, amigos y pacientes, la comunidad de Camargo expresa su solidaridad y respeto en este momento de duelo.

Descanse en paz el Dr. Iván Moncayo.

