Extiende COMAPA beneficio del 100% de descuento en los recargos hasta el 31 de diciembre del 2025

by respuestaenlinea00

Por instrucciones del Presidente Municipal, Carlos Peña Ortiz, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa informa a la ciudadanía que se amplió hasta el 31 de diciembre del 2025 el plazo del programa de apoyo que otorga el 100% de descuento en recargos por adeudo a los usuarios de los servicios doméstico y comercial.

Con este beneficio, los usuarios podrán regularizar su situación ante el organismo operador del agua, lo que representa un importante alivio para la economía familiar y, al mismo tiempo, contribuye a que COMAPA siga llevando a cabo obras y acciones para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad.

Los pagos pueden realizarse en el área de cajas de cualquiera de las sucursales de COMAPA-Reynosa, ya sea en efectivo o con tarjeta de débito o crédito. Además, para mayor comodidad, se encuentra disponible la opción en línea a través de la plataforma digital: https://cuenta.comapareynosa.gob.mx/login.php y a través de la aplicación móvil:https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.imexsoft.comapa&pcampaignid=web_share

La COMAPA de Reynosa hace un llamado a los usuarios para aprovechar este programa vigente y ponerse al corriente con su recibo de agua, ya que su pago responsable permite que el organismo continúe trabajando en beneficio de todas las familias reynosenses.

