Exige PAN, PRI y PRD a Fiscalía Electoral investigar a Mario Delgado por flujos irregulares de dinero a la campaña de Américo Villarreal

Se busca evitar que la delincuencia organizada entre a las campañas electorales.

Los coordinadores generales jurídicos del PAN, Raymundo Bolaños; del PRI, Israel Chaparro; y del PRD, Ángel Ávila, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por el financiamiento irregular a la campaña del candidato morenista al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal.

“Necesitamos y exigimos piso parejo, necesitamos y exigimos que las elecciones en Tamaulipas y en los otros cinco estados que hoy tenemos proceso electoral se realicen con apego a la legalidad. Mario Delgado se ha convertido en un delincuente electoral cínico, que además presume los actos delictivos en redes sociales y presume los actos delictivos en medios de comunicación”, expresó el panista Bolaños.

Dijo que esta acción es una medida preventiva para evitar la delincuencia organizada entre en las elecciones de Tamaulipas, donde hay una diversidad de medios de comunicación documentando flujos irregulares de recursos contra varios candidatos de Morena y que, otra vez, confluyen en Mario Delgado.

Bolaños afirmó ya no es tolerable que se siga burlando de la justicia mexicana ni de sus instituciones y añadió que en Tamaulipas se está denunciando actos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa por parte de Américo Villarreal y de Mario Delgado, con el fin de evitar que la delincuencia organizada entre a las campañas electorales.

Por su parte, Israel Chaparro aseguró que “no vamos a permitir que Morena y sus huestes sigan utilizando esta forma para presionar y comprar conciencias, es un atentado fuerte contra la democracia”.

Destacó que la coalición PAN-PRI-PRD no va a permitir que los grupos delictivos sigan financiando a Morena y sus candidatos.

A su vez, Ángel Ávila dijo que el objetivo de esta acción conjunta es evitar que los procesos electorales que están en marcha no se conviertan en “narcoelecciones”.

“Nos preocupa que Morena en Tamaulipas esté siendo financiado por grupos empresariales con dinero que no sabemos de dónde viene, que es dinero de procedencia ilícita y que evidentemente está jugando en esta elección”