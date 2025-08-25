Titulares

Exhorta COMAPA a hacer uso responsable del agua

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa invita a toda la ciudadanía a sumarse al cuidado del vital líquido mediante acciones sencillas que pueden marcar la diferencia en el uso responsable del recurso.

El organismo hace un llamado a cerrar la llave mientras se lavan los dientes o las manos y abrirla únicamente cuando sea necesario, ya que estas pequeñas prácticas permiten ahorrar litros de agua diariamente y contribuyen al bienestar de toda la comunidad.

Cuidar el agua es una tarea compartida que garantiza que este recurso esencial llegue de manera adecuada a los hogares de nuestra ciudad. Con el esfuerzo de cada uno, podemos mantener un suministro más eficiente y asegurar que las futuras generaciones también cuenten con este bien tan valioso.

