Exhorta COMAPA a cuidar las redes sanitarias evitando retirar las tapas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa hace un llamado a la población para evitar retirar las tapas de las alcantarillas durante los días de lluvia, ya que esta acción provoca daños en la red sanitaria y pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

El retirar estas tapas permite que la corriente arrastre basura, piedras, tierra y otros desechos hacia el sistema de drenaje sanitario, provocando taponamientos, desbordamientos y afectaciones en distintas zonas de la ciudad, además de representar un grave peligro para peatones, ciclistas y automovilistas que circulan por la zona.

La COMAPA de Reynosa exhorta a la población a cuidar la infraestructura hidráulica y sanitaria, evitando prácticas que perjudiquen su funcionamiento y fomentando la cultura de respeto hacia el patrimonio de todos. Estas acciones de prevención contribuyen a mantener en buen estado las redes, mejorando el servicio para toda la comunidad.