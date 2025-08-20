Excelente participación de la Liga Municipal de Taekwondo en el Torneo Nacional

El Alcalde Carlos Peña Ortiz felicitó a la Liga Municipal de Taekwondo por su destacada actuación en el Torneo Nacional celebrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los atletas lograron un total de 12 medallas, demostrando disciplina, esfuerzo y orgullo deportivo para nuestra ciudad.

El Instituto Municipal del Deporte respaldó la preparación de los competidores al facilitar las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, contribuyendo al óptimo entrenamiento de los taekwondoínes que representaron con gran nivel a Reynosa en esta justa nacional.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el fomento al deporte, impulsando a las y los atletas locales a seguir alcanzando logros que pongan en alto el nombre de nuestra ciudad.

#ReynosaImparable