Titulares

Excelente participación de la Liga Municipal de…

Sondeó COMAPA drenaje sanitario en el fraccionamiento…

Cuenta DIF-Reynosa con preinscripciones en Guardería número…

Decomisan huachicol en Cadereyta: 5 mil litros…

Choque de tráileres bloquea la carretera

Fans se desmayan durante la espera de…

FGR asegura 262 kilos de metanfetamina en…

Mejora labor de bacheo del Gobierno de…

Invita COMAPA a realizar el contrato de…

Abre DIF-Reynosa inscripciones a 18 talleres CEDIF

ReynosaTitulares

Excelente participación de la Liga Municipal de Taekwondo en el Torneo Nacional

by respuestaenlinea01

El Alcalde Carlos Peña Ortiz felicitó a la Liga Municipal de Taekwondo por su destacada actuación en el Torneo Nacional celebrado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los atletas lograron un total de 12 medallas, demostrando disciplina, esfuerzo y orgullo deportivo para nuestra ciudad.

El Instituto Municipal del Deporte respaldó la preparación de los competidores al facilitar las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, contribuyendo al óptimo entrenamiento de los taekwondoínes que representaron con gran nivel a Reynosa en esta justa nacional.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el fomento al deporte, impulsando a las y los atletas locales a seguir alcanzando logros que pongan en alto el nombre de nuestra ciudad.

