Evitar contagios COVID es tarea de todos: Maki Ortiz

REYNOSA, TAM.- La Presidente Municipal de Reynosa, Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, anticipó que ante la gradual reapertura comercial, todos deben tomar su responsabilidad para no saturar los hospitales y mantener cupo para la atención de pacientes; “La mayor parte de la solución de este problema depende de cada una de las personas”, dijo.

“Los Gobiernos pueden atender esta crisis, pueden hacer todo lo posible, pero la verdadera solución está en cada ciudadano, siguiendo los lineamientos que todos conocemos”, declaró la Alcaldesa, quien destacó que lavarse las manos constantemente, no saludar de beso o de mano y limpiar todo en la casa con agua clorada, debe ser practicado a diario.

La Doctora sugirió que ante la reapertura oficial por parte del Gobierno Estatal, del comercio no esencial, no se debe ingresar a un restaurante si este ya tiene un 25% de ocupación y tampoco a lugares que no están respetando las medidas o a los que no debieran estar en servicio.

Pidió, la primera autoridad del Municipio, Maki Ortiz, que los comercios respeten los horarios y cumplan con las disposiciones sanitarias para evitar que se presente otro aumento de casos de COVID-19 y que no vaya a colapsar el sistema de salud en esta ciudad.