Estados Unidos podrá deportar a migrantes de distintas nacionalidades a África

21 de agosto de 2025

El gobierno de Uganda alcanzó un acuerdo preliminar con Estados Unidos para recibir migrantes deportados desde territorio estadounidense, no solo de origen africano, sino también de otras nacionalidades. El convenio establece reglas estrictas que excluyen a personas con antecedentes penales, así como a menores no acompañados.

De acuerdo con información difundida por agencias internacionales como AP News y The Guardian, el acuerdo será de carácter temporal y aplicará para aquellas personas que, tras ser rechazadas en sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, no puedan ser repatriadas a sus países de origen por motivos legales, políticos o logísticos.

Las autoridades ugandesas aclararon que únicamente se permitirá el ingreso de migrantes sin historial criminal y que los procedimientos deberán respetar lineamientos internacionales de derechos humanos. El número exacto de personas que serán acogidas aún no se ha definido, al igual que los plazos de implementación, la logística de traslado y los costos asociados al programa.

El acuerdo forma parte de la política del gobierno estadounidense de establecer convenios con terceros países para gestionar deportaciones en casos donde el retorno directo a la nación de origen no es viable. Situaciones similares se han negociado con países como Honduras y Ruanda.

Aunque funcionarios ugandeses habían negado inicialmente la existencia de un pacto, finalmente se confirmó la disposición de Kampala de recibir a estos migrantes bajo las condiciones pactadas. Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, han advertido que será necesario monitorear el cumplimiento de garantías básicas para las personas involucradas.

