Estados Unidos exige entrevistas a más solicitantes de visa

.- Menores de 14 y mayores de 79 años deberán acudir a consulados; solo ciertos casos estarán exentos

Por: Martín Juárez Torres

Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 8 de agosto de 2025

A partir del 2 de septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos aplicará cambios en su política de visas de no inmigrante que ampliarán el número de solicitantes obligados a acudir a entrevista consular. Entre los principales ajustes, los menores de 14 años y las personas mayores de 79 años, que antes estaban exentos, ahora deberán presentarse de forma presencial en la embajada o consulados estadounidenses.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida busca reforzar los procesos de verificación y seguridad. Sin embargo, seguirán exentos de entrevista quienes:

Soliciten una visa diplomática u oficial (categorías A o G).

Renueven visas de turismo o negocios (B1/B2) o Border Crossing Cards, siempre que la solicitud se haga dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento.

Cumplan con que su visa anterior haya sido emitida después de su cumpleaños 14 y que no haya sido negada en el pasado.

Aunque se cumplan estas condiciones, la autoridad consular podrá exigir la entrevista en cualquier caso, si lo considera necesario.

En la práctica, esto significa que tanto los niños como los adultos mayores que soliciten por primera vez una visa de no inmigrante, así como quienes no cumplan los requisitos de renovación exprés, deberán acudir personalmente.

Este cambio forma parte de una tendencia más amplia hacia el endurecimiento de los requisitos migratorios en Estados Unidos. En semanas recientes, también se han implementado procesos más estrictos para cónyuges de ciudadanos estadounidenses, con verificaciones más exhaustivas y más documentación obligatoria. Además, algunos solicitantes deberán incluir información sobre sus redes sociales como parte de la evaluación.

Las autoridades recomiendan a los solicitantes verificar con anticipación su elegibilidad para la exención de entrevista, con el fin de evitar retrasos o cancelaciones de cita.

