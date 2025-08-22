Estados Unidos continúa con el plan de pintar de negro el muro fronterizo

.- Los trabajos avanzan, pero aún no está claro si habrá recursos para cubrir toda la frontera o solo tramos específicos.

AgenciaTamNoticias

21 de agosto de 2025

El gobierno de Estados Unidos avanza con el plan del presidente Donald Trump de pintar de negro la valla fronteriza en la frontera sur, con el argumento de que el color absorbe más calor y dificulta que los migrantes intenten escalarla.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que los trabajos comenzaron esta misma semana en varios puntos de Nuevo México y Texas. Según explicó, el recubrimiento no solo funcionará como elemento disuasorio, sino que también ayudará a prevenir la oxidación del metal.

No obstante, persisten dudas sobre el alcance real de la medida. Si bien la administración federal cuenta con un millonario paquete de fondos para reforzar la seguridad en la frontera, expertos señalan que los recursos podrían no ser suficientes para cubrir toda la extensión del muro, que supera los 700 millas. En ese caso, solo algunos tramos serían pintados estratégicamente.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Mike Banks, aseguró que la meta es avanzar lo más rápido posible y que, en promedio, se logran recubrir varios cientos de metros por día. Sin embargo, reconoció que el tiempo estimado para completar el proyecto aún no está definido.

La iniciativa recuerda a lo ocurrido en 2019, cuando ya se habían pintado secciones del muro de negro, aunque el recubrimiento se deterioró en menos de dos años. A pesar de ese antecedente, la actual administración insiste en que la medida es necesaria como parte de su estrategia migratoria de mayor control.

#DonaldTrump #AgenciaTamNoticias #MuroFronterizo #Migración #KristiNoem #EstadosUnidos #Frontera