Es sede Reynosa de Eliminatoria Estatal de Deporte Adaptado

El Alcalde Carlos Peña Ortiz, reafirma su compromiso con la inclusión y el impulso al talento deportivo al brindar su apoyo para la realización de la Eliminatoria Estatal de Deporte Adaptado, en las disciplinas de Powerlifting y Paratenis de mesa.

Este importante evento, que tendrá lugar en el Polideportivo de Reynosa, reúne a destacados paraatletas que buscan su clasificación hacia competencias nacionales.

En el Instituto Municipal del Deporte como parte de las acciones previas, ya se llevaron a cabo las pruebas médicas de clasificación que avalan la participación de los atletas en sus respectivas categorías.

