Es Imparable mantenimiento de avenidas en Reynosa

El Gobierno del Alcalde Carlos Peña Ortiz está trabajando de manera constante en el mantenimiento y embellecimiento de avenidas y bulevares en Reynosa.

Esta labor incluye la instalación de maya antimaleza en el bulevar Del Maestro hoy martes 26 de agosto, trabajos de mantenimiento y embellecimiento que las cuadrillas realizan de forma permanente.

El objetivo es asegurar que la funcionalidad de las avenidas y bulevares esté acorde con su aspecto, contribuyendo a la transformación y crecimiento de Reynosa, para bienestar de sus ciudadanos.

