Titulares

Directora Reyna Cruz fortalece educación en Sector…

Entrega de despensas y útiles escolares llega…

Es Imparable mantenimiento de avenidas en Reynosa

Invita COMAPA a hacer reemplazo de medidor…

Abre DIF-Reynosa inscripciones en CAIC con atención…

Recién nacido es hallado en baños del…

Capacitan en Miguel Alemán sobre nuevo etiquetado…

CHUY AYALA SE REGISTRA PARA LA DIRIGENCIA…

Gobierno de Reynosa lleva servicios a universidades…

FGR vincula a proceso a dos detenidos…

ReynosaTitulares

Es Imparable mantenimiento de avenidas en Reynosa

by respuestaenlinea01

El Gobierno del Alcalde Carlos Peña Ortiz está trabajando de manera constante en el mantenimiento y embellecimiento de avenidas y bulevares en Reynosa.

Esta labor incluye la instalación de maya antimaleza en el bulevar Del Maestro hoy martes 26 de agosto, trabajos de mantenimiento y embellecimiento que las cuadrillas realizan de forma permanente.

El objetivo es asegurar que la funcionalidad de las avenidas y bulevares esté acorde con su aspecto, contribuyendo a la transformación y crecimiento de Reynosa, para bienestar de sus ciudadanos.

#ReynosaImparable
#GobiernoMunicipalDeReynosa

Related posts

A la alza actividad económica en Tamaulipas durante 2019

respuestaenlinea

OFRECE DIF TAMAULIPAS OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

respuestaenlinea

DIF Reynosa invita al Día de la Familia mañana 01 de marzo en la Plaza Principal.

respuestaenlinea