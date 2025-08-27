Entregó Alcalde Carlos Peña Ortiz Premio Municipal de la Mujer 2025, en Reynosa

En Sesión Solemne del Cabildo de Reynosa, presidida por el Alcalde Carlos Peña Ortiz, fue entregado el Premio Municipal de la Mujer 2025, a Gloria Clotilde Santos Santes por su trayectoria laboral y liderazgo sindical que ejemplifica la capacidad e igualdad de su género en la dirección de personal y sus aspectos laborales.

“Para nosotros era fundamental crear este reconocimiento tan importante; tenemos una mujer destacada, trabajadora que con su liderazgo ha abierto puertas inimaginables. Hoy estamos viendo grandes resultados de su liderazgo”, aseguró el Presidente Municipal.

Al agradecer el reconocimiento, dijo Gloria Santos: “este premio no solo me honra a mi a título personal, sino que representa también a todas las mujeres trabajadoras, valientes, y comprometidas de nuestra ciudad que cada día abren camino con esfuerzo y dignidad”.

Este galardón institucional del Gobierno de Reynosa, fue impulsado por el Alcalde a través del Instituto Municipal de la Mujer con el apoyo de la Directora, Hidilberta Velázquez Mendoza, y entregado la tarde del martes 26 de agosto en presencia de personalidades de la ciudad, entre ellas el Secretario General de la FTR, Reynaldo Garza Elizondo.

