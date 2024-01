Entregó Alcalde Carlos Peña Ortiz 30 casas habitación en albergue Senda de Vida 1

Como resultado de la colaboración entre Gobierno y sociedad por apoyar la estancia segura de los migrantes, el Alcalde Carlos Peña Ortiz entregó 30 casas habitación al albergue Senda de Vida 1, en conjunto con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sumando ya 60 viviendas y equipo especializado de cocina.

“Seguimos progresando porque antes no había casas, no había agua potable, no tenían cercado, no tenían el Senda de Vida número 2 y ha habido un progreso para ir dando mejores condiciones a todos los que pasan por aquí”, dijo el Presidente Municipal a Francisco Martínez Rivera, Presidente de Estaca México de la Iglesia, a la congregación que aportó para lograr el objetivo y al Pastor Johan Salazar.

Las casas de 12 metros de ancho por 16 de largo, paredes de triplay rayado tienen un valor total de 99,0000.00 Dólares y cuentan con 4 ventanas 2 puertas, pintadas e impermeabilizadas, con techo de lámina galvanizada a 2 aguas, inversión que se suma a los más de 20 Mil dólares del equipo de cocina, con las que se dará mayor seguridad física y sanitaria a las familias e individuos en tránsito hacia los Estados Unidos.

“Gracias al apoyo del Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz, y a la Regidora Rosario Rodríguez Velázquez que siempre ha trabajado de la mano con nosotros; a la Pastora Marilú y su esposo Héctor que han ayudado mucho”, dijo el Pastor Francisco.

Marilú De Silva agradeció al Presidente, “por el apoyo que siempre ha brindado a los albergues Senda de Vida 1 y 2, y estar atento a las necesidades que nos apremian día a día, así mismo agradezco a la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por las donaciones que a nuestros hermanos”.

La coincidencia en preocuparse de las personas migrantes, procedentes de América Central, Del Sur, Europa y África une esfuerzos de la directiva y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Gobierno Municipal de Reynosa, por favorecer con una estancia temporal y calor humano a quienes por la situación política, económica y de seguridad de sus países tienen la necesidad de migrar hacia el país vecino.

“Gracias a personas como ellos podemos dar mejores condiciones a los migrantes, es un trabajo que toca muchas vidas y se los reconocemos”: Carlos Peña Ortiz.

