Entrega DIF-Reynosa 10 sillas de ruedas con apoyo de CEDIS OXXO

El Sistema DIF Reynosa que preside Carlos Luis Peña Garza, a través del área de Programas y Campañas, realizó la entrega de 10 sillas de ruedas con el objetivo de brindar movilidad y una mejor calidad de vida a personas que más lo necesitan.

Este apoyo se logró gracias a la donación de CEDIS OXXO Reynosa, ya que con su responsabilidad social fortalece la labor institucional y demuestra que la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno es fundamental para atender las necesidades de la comunidad.

La Administración Municipal que encabeza el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, reafirma el compromiso con el bienestar de las familias y con el impulso de programas que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.