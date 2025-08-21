Entrega DIF Matamoros despensas a familias en Playa Bagdad

.- Más de 100 hogares reciben apoyos alimentarios del programa estatal “Voluntad de Ayudar a las Familias”, que prioriza a los sectores más vulnerables

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 20 de agosto de 2025.

El Sistema DIF Matamoros, en coordinación con el Sistema DIF Estatal que preside la Dra. María de Villarreal, llevó a cabo la tercera entrega de despensas del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”, beneficiando a más de 100 familias en Playa Bagdad.

El objetivo de este programa es garantizar el acceso a una alimentación adecuada a través de productos básicos que refuercen la nutrición de los hogares en situación de vulnerabilidad. En esta ocasión, los paquetes alimentarios fueron distribuidos entre niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres lactantes, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes representan la prioridad del esquema estatal.

Durante la entrega, la presidenta del Sistema DIF Matamoros, Anita de Granados, reafirmó su compromiso de continuar trabajando en programas que fortalezcan la seguridad alimentaria y contribuyan al desarrollo integral de la población. “Nuestro deber es asegurar que cada familia tenga la oportunidad de mejorar su calidad de vida, y lo hacemos sumando esfuerzos con el Estado bajo los principios de solidaridad y empatía”, expresó.

El programa “Voluntad de Ayudar a las Familias” contempla cuatro entregas anuales y forma parte de las estrategias de asistencia social impulsadas desde el Gobierno del Estado. Estas acciones buscan multiplicar el alcance de los apoyos, priorizando a quienes enfrentan mayores dificultades económicas y sociales.

Con esta tercera jornada de distribución en Playa Bagdad, se reafirma el compromiso de continuar acompañando a las familias matamorenses, brindándoles respaldo en sus necesidades esenciales y promoviendo valores comunitarios que fortalezcan el tejido social.

