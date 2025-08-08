Entrega de semillas y apoyos fortalece campo en Reynosa

.- Alcalde Carlos Peña Ortiz impulsa cultivo de cempasúchil en La Llorona Nueva y entrega arbolitos de limón y lentes ópticos a familias rurales.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 8 de agosto de 2025.

El campo de Reynosa recibió un nuevo impulso con la entrega de semillas de cempasúchil 2025 en el ejido La Llorona Nueva, encabezada por el alcalde Carlos Peña Ortiz. La iniciativa busca generar alternativas productivas para las familias rurales, promoviendo huertas de traspatio que fortalezcan la economía local.

Durante el evento, el Presidente Municipal reconoció la participación de los habitantes y representantes ejidales, destacando el compromiso de la comunidad para aprovechar estos apoyos. “Agradezco a todos los compañeros que nos visitan de los ejidos aledaños y, de manera especial, al señor Santos Elizondo Villarreal, representante de los habitantes de este ejido”, expresó Peña Ortiz.

El acto contó con la presencia del director de Desarrollo Rural, Carlos Alberto Ramírez López, quien acompañó la entrega simbólica de semillas, así como del secretario de Bienestar Social, Héctor Alejandro Olivares Zavala; la directora del DIF-Reynosa, Gabriela Rosas Blanco; el delegado ejidal, Manuel Villarreal Sosa, y el comisariado ejidal, Pablo Aguilera Lugo.

Además de las semillas de cempasúchil, se entregaron arbolitos de limón, que contribuirán a la producción frutal local, y lentes ópticos para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades rurales, combinando proyectos productivos con apoyos de salud y medio ambiente.

El programa no solo busca diversificar las actividades agrícolas, sino también rescatar el valor cultural del cempasúchil, flor emblemática de las festividades del Día de Muertos, con potencial para convertirse en una fuente de ingresos en temporada alta.

