Titulares

Apoya el Gobierno de Reynosa la Copa…

Entrega de semillas y apoyos fortalece campo…

Fernandito, niño de 5 años, fue asesinado…

Recomienda COMAPA tips para cuidar el agua…

Visitan más familias y estudiantes el Museo…

Inicia DIF-Reynosa registro de Campaña auditiva gratuita…

Inicia DIF-Reynosa registro de Campaña auditiva gratuita…

Fortalece Gobierno de Carlos Peña Ortiz la…

Atiende Reynosa espacios públicos con limpieza intensiva

Intento de rapto en Tampico: vecinos evitan…

ReynosaTitulares

Entrega de semillas y apoyos fortalece campo en Reynosa

by respuestaenlinea00

.- Alcalde Carlos Peña Ortiz impulsa cultivo de cempasúchil en La Llorona Nueva y entrega arbolitos de limón y lentes ópticos a familias rurales.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 8 de agosto de 2025.

El campo de Reynosa recibió un nuevo impulso con la entrega de semillas de cempasúchil 2025 en el ejido La Llorona Nueva, encabezada por el alcalde Carlos Peña Ortiz. La iniciativa busca generar alternativas productivas para las familias rurales, promoviendo huertas de traspatio que fortalezcan la economía local.

Durante el evento, el Presidente Municipal reconoció la participación de los habitantes y representantes ejidales, destacando el compromiso de la comunidad para aprovechar estos apoyos. “Agradezco a todos los compañeros que nos visitan de los ejidos aledaños y, de manera especial, al señor Santos Elizondo Villarreal, representante de los habitantes de este ejido”, expresó Peña Ortiz.

El acto contó con la presencia del director de Desarrollo Rural, Carlos Alberto Ramírez López, quien acompañó la entrega simbólica de semillas, así como del secretario de Bienestar Social, Héctor Alejandro Olivares Zavala; la directora del DIF-Reynosa, Gabriela Rosas Blanco; el delegado ejidal, Manuel Villarreal Sosa, y el comisariado ejidal, Pablo Aguilera Lugo.

Además de las semillas de cempasúchil, se entregaron arbolitos de limón, que contribuirán a la producción frutal local, y lentes ópticos para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades rurales, combinando proyectos productivos con apoyos de salud y medio ambiente.

El programa no solo busca diversificar las actividades agrícolas, sino también rescatar el valor cultural del cempasúchil, flor emblemática de las festividades del Día de Muertos, con potencial para convertirse en una fuente de ingresos en temporada alta.

@Carlos Peña Ortiz @carlosvpenaortiz @Gobierno de Reynosa @gobiernoreynosa #ReynosaImparable #Reynosa #Tamaulipas #GobiernoDeReynosa #MartinJuarezTorres #RespuestaEnLinea

Related posts

CUMPLE #MELYROCHA CON VECINOS DE LA BICENTENARIO AL YA ESTAR CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA

respuestaenlinea

Atienden Agricultura y Conagua a productores del Bajo Río Bravo de Tamaulipas, afectados por la sequía

respuestaenlinea

Mujeres de CEDES Victoria reciben conferencia para prevenir violencia y cáncer de mama

respuestaenlinea