Entrega de pipas de agua en Hacienda Las Bugambilias ante baja del río Bravo

Operativo de COMAPA y Gobierno Municipal refuerza suministro a colonias afectadas

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 13 de agosto de 2025

Por instrucciones del alcalde Carlos Peña Ortiz, el Gobierno Municipal de Reynosa, a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), mantiene activo el operativo de reparto de agua potable en las colonias más afectadas por el bajo nivel del río Bravo y del acueducto Anzaldúas, con el propósito de garantizar el abasto del vital líquido a las familias que más lo requieren.

En esta ocasión, las pipas municipales realizaron la distribución en el fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, beneficiando a los vecinos de Circuito La Misión, Circuito Vista Alta y las calles Santa Lucía, Santa Victoria, Santa María y Santa Teresa. El operativo busca atender de manera prioritaria a los sectores donde la presión del agua se ha visto más comprometida debido a la contingencia hídrica que atraviesa la región.

La COMAPA de Reynosa informó que el servicio de pipas continuará de manera itinerante en distintas colonias, de acuerdo con reportes ciudadanos y recorridos de supervisión, para que ninguna zona quede sin atención. Asimismo, recordó que las personas que requieran el apoyo pueden comunicarse al Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) al número 899 909 2247, en las extensiones 2264, 2288, 2212, 2294 y 2293, o bien enviar un mensaje vía WhatsApp al 899 309 5252 para programar el envío.

La administración municipal reiteró que este esquema de distribución de agua potable forma parte de las medidas emergentes implementadas para enfrentar los efectos de la disminución en los niveles de los cuerpos de agua que abastecen a la ciudad.

