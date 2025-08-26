Entrega de despensas y útiles escolares llega a Higuerillas

.- DIF Matamoros fortalece apoyos alimentarios y educativos en comunidades rurales con el programa estatal “Voluntad de Ayudar a las Familias”

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 26 de agosto de 2025

El Sistema DIF Matamoros realizó la tercera entrega de despensas del programa estatal “Voluntad de Ayudar a las Familias”, beneficiando a habitantes del Poblado Higuerillas y de las islas cercanas. Además de acercar productos de la canasta básica, las familias recibieron orientación alimentaria para mejorar sus hábitos nutricionales.

Durante la visita, la presidenta del DIF Matamoros, Anita de Granados, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la institución con la seguridad alimentaria. “Con esta tercera entrega de despensas mantenemos firme la prioridad de garantizar una buena alimentación en los hogares que más lo necesitan”, expresó.

La funcionaria reconoció el respaldo de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y agradeció el apoyo del alcalde Alberto Granados, a quien calificó como pieza fundamental para que Matamoros siga avanzando en unidad. “Estas acciones sólo son el comienzo para transformar a Matamoros en una ciudad más fuerte y saludable”, agregó.

Como parte de la jornada, también se entregaron kits escolares a niñas y niños mediante el programa “Contigo a Clases”, iniciativa que busca garantizar igualdad de condiciones al inicio del ciclo escolar.

Patricia Maya Ruiz, delegada del Poblado Higuerillas, agradeció los apoyos recibidos. Señaló que estos beneficios no solo representan ayuda material, sino también esperanza y motivación para las familias. “Cada uno de los útiles escolares que hoy se entregan es un granito de arena en el futuro de nuestros niños”, subrayó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el DIF Matamoros reafirman su compromiso de trabajar coordinadamente en programas sociales que impacten de manera directa en la calidad de vida de las comunidades más alejadas, promoviendo la unión y el desarrollo integral de la ciudadanía.

