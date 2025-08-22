Enfermero es sentenciado a 30 años por abuso sexual

.- Un juez federal dictó 30 años de prisión a Sergio Eduardo Valdez Espinoza, enfermero acusado de agredir sexualmente a dos mujeres adultas mayores mientras recibían atención médica en una institución de salud pública.

AgenciaTamNoticias

21 de agosto de 2025

El caso se remonta a abril de 2021, cuando familiares de las víctimas denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGE). La investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación y presentó pruebas contundentes en juicio oral.

De acuerdo con el expediente judicial, Valdez Espinoza fue hallado culpable de violación sexual equiparada y violación sexual en grado de tentativa, delitos que cometió aprovechando su posición de confianza como personal de enfermería. Los testimonios de las víctimas, exámenes médicos y peritajes psicológicos sustentaron la acusación.

La detención ocurrió en Hermosillo, en la colonia Los Pinos Residencial, tras un operativo coordinado entre la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Posteriormente, el juez de control validó las pruebas presentadas por la FGR y dictó una sentencia de 30 años de prisión.

Aunque en la investigación no se acreditó el uso de medicamentos o sustancias para someter a las mujeres, la resolución destacó la gravedad del caso por tratarse de adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad, quienes estaban bajo tratamiento médico y debían recibir cuidados especializados.

La FGR subrayó que esta sentencia representa un precedente importante en la región, al reforzar el compromiso de sancionar con mayor rigor a profesionales de la salud que abusen de su posición para cometer delitos sexuales. Asimismo, se exhortó a reforzar los protocolos de seguridad en hospitales y clínicas para prevenir nuevas agresiones.

