Empresarios descartan desabasto

Por: Ezequiel Castillo.

H. Matamoros, Tam.- Una vez que se dio a conocer que existía aumento en el huevo, debido a la escasez de este, los empresarios enfocados en la venta de abarrotes, explican que no existe tal cosa, por lo que no debe de existir costos elevados, ni en la venta del mismo como en platillos de restaurantes.

Luis Lauro Peña García, empresario en la localidad, informó que en la localidad el fenómeno que se observa es que se acaba con mayor rapidez debido a que muchos compran de más, sin embargo no en todos los sectores de la ciudad se da esta situación.

“Escasez no hay, quizá hay en alguna tienda pequeña pero en las demás si hay y bueno así sucede en algunas, a nosotros nos están surtiendo primero por la presentación entonces como no se vende directo nuestro repartidor nos entrega primero y de ahí al vendedor, pero realmente no hay una escasez”, mencionó.

A detalle, comenta sobre el precio en el que se encuentra el producto, desglosando incluso el precio de un platillo que elaboran en los restaurantes, ya que en algunos se dio un aumento de hasta 50 pesos, cuando el impacto económico no debe ser a tal escala.

“Al público se encuentra en 70 pesos el kilo, pero en las tiendas de la esquina no se vende mucho por kilo es más bien por pieza; no deben aumentar los restaurantes el precio a los platillos que vemos hasta 50 pesos a una presentación que se hace con 20 pesos, no debe suceder”, puntualizó.