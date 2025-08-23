Titulares

Empleado de funeraria vinculado a proceso por ocultar cadáveres

.- Un juez de Control lo sometió a proceso, por segunda ocasión, acusado de fraude y otros delitos.

22 de agosto de 2025

Un juez de Control del Distrito Judicial de Bravos determinó vincular a proceso a Roberto Isaac “N.”, trabajador de la Funeraria Del Carmen, acusado de ocultar cadáveres y cometer fraude en perjuicio de varias familias. Se trata de la segunda ocasión en que enfrenta la justicia por hechos relacionados con el caso.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, entre el 12 de junio y el 24 de julio de 2025, el imputado mantuvo ocultos tres cuerpos —un adulto y dos menores— en un inmueble ubicado en la colonia Arroyo Colorado, al suroriente de Ciudad Juárez. Uno de los casos que más indignación generó fue la entrega de cenizas falsas a una familia que creía recibir los restos de una menor.

El juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva como medida cautelar contra el imputado, quien ya había sido vinculado a proceso a finales de julio bajo medidas menos restrictivas. Sin embargo, la Fiscalía presentó nuevos elementos que reforzaron la acusación y justificaron la medida de prisión preventiva.

Este caso se suma al escándalo del crematorio clandestino Plenitud, donde fueron encontrados 386 cuerpos en junio pasado. Las investigaciones revelaron que al menos seis funerarias, incluida Del Carmen, cobraron por servicios de incineración que nunca realizaron, entregando urnas con cenizas falsas o sin documentación oficial.

Familias afectadas y colectivos han exigido justicia y sanciones ejemplares contra los responsables, al señalar que se trata no solo de un delito de fraude, sino de un agravio a la dignidad humana.

