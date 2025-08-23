Titulares

Elabora e instala rejillas pluviales personal del Municipio de Reynosa

Como parte del trabajo del Gobierno de Reynosa, siguiendo las instrucciones del Alcalde Carlos Peña Ortiz, personal de la Secretaría de Servicios Públicos elaboró una rejilla pluvial de alta resistencia, que será colocada en la calle Vista Alegre, en la colonia lonia Bellavista.

Beneficios de la Rejilla Pluvial:
– La instalación de esta rejilla pluvial evitará la acumulación de agua en la calle Vista Alegre durante una lluvia.
– Con esto, se busca mejorar la seguridad y transitabilidad para los habitantes de la colonia.
– La acción se enmarca en el compromiso del Gobierno Municipal por mejorar la infraestructura y el bienestar de las familias reynosenses.

