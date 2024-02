El boom de las solteras chinas que alquilan novios

El nuevo anualidad falta chino puede ser la epoca llena sobre alegria asi­ como buenos deseos. Sin embargo, de 100’s sobre solteras en China, el chunjie es mas similar a la cinta de Hitchcock que an una celebracion adornada por banquetes asi­ como fuegos artificiales.

La idea sobre regresar a morada puede ser aterradora, sobre todo cuando es probable que los padres lleven a cabo una molesta inquisicion en el porque de la solteria.

“Estoy muy antigua, cerca sobre las 30, sin embargo aun nunca consegui pareja”, le dijo Ding Na, la mozo residente sobre Beijing, proveniente de el nordeste de China, a la BBC. “Estoy pobre muchisima compresion. Mis hermanas asi­ como parientes me preguntan al completo el tiempo por que aun nunca me case. Cuando me llaman, me da panico contestar el telefono.”

Las generaciones mas antiguas de chinos, influenciadas por un pensamiento confuciano que dice que la “peor deshonra” hacia las padres es nunca producir un heredero, todavia ven el matrimonio igual que una base fundamental en la familia china. La insistencia, aparte, surge sobre la urgencia de precaucion que tendran las futuros abuelos cuando envejezcan. ?Que conveniente que un nieto?

No obstante, Ding, Del mismo modo que miles de solteras en China, forma pieza de la engendramiento que no percibe el casamiento como la prioridad. De estas jovenes, nacidas en los anos 80 y 90, las presiones familiares nunca desapareceran hasta que encuentren la pareja apropiada. La solucion: arrendar un novio.

Las exigencias familiares, que se volvieron mucho mas fuertes luego sobre que Deng Xiaoping establecio la politica de el hijo unico en 1979, crearon un nuevo mercado para que las jovenes Agencia de citas para mujeres Rusia chinas puedan regresar a casa sin 1 temor. Unicamente basta con una convocatoria o una indagacion en linea de obtener ingresar a las cuentas de un centenar de candidatos que podran obrar igual que novios ideales por unos dias.

Conforme Taobao, la de las establecimientos virtuales mas reconocidas de arrendar pareja, la busqueda de la expresion “alquiler sobre. A pesar de que ademas Existen novias de alquiler, la mayoridad son varones.

Las “medias naranjas” Ademas se podri­an procurar como consecuencia de aplicaciones moviles

“En Caso De Que estas de vuelta en residencia a lo largo de el anualidad Nuevo, olvidate de las chismes, sin importar que tengas ocho tias”, dice un aviso de Taobao. “?Todavia tienes que lidiar con tus molestos padres? ?Necesitas un ilia?”, pregunta otro. Algunas de las companias, inclusive, ofrecen jovenes extranjeros.

Wechat, el sistema sobre mensajeria instantanea mas popular en China, dispone de cuentas especializadas, y Zuyouwang (sitio de arrendar colegas) abrio tres dias primero de que comenzara el Ano de el Mono y Ahora esta teniendo ingresos significativos.

“los usuarios se encuentran ocupadas asi­ como no deben tiempo para socializar”, dijo Qiu Haibo, fundador sobre Zuyouwang, en una interviu con el South China Morning Post. “aunque las novedosas generaciones sobre chinos se encuentran relativamente preferiblemente que las antepasados y pueden darse el lujo de alquilar la pareja”.

Beijing

Los novios podri­an cobrar de 1000 a yuanes por aniversario (de 160 a 1600 dolares), e incluso podri­an cobrar extra por actividades romanticas, igual que caricias, besos, tomarse sobre la mano e ir al cine. Otros cargos incorporan chatear, ver peliculas, recibir alcohol asi­ como tener conversaciones con los padres. Las relaciones sexuales, por lo general, se encuentran excluidas sobre todo paquete.

El alquiler de parejas reside un boom en particular dentro de las “mujeres sobrantes”, un termino acunado Con El Fin De definir a las mayores de 27 anos que no se han casado. Algunas deben dificultades Con El Fin De encontrar el amor.

No obstante, las mas educadas y exitosas les proporcionan prioridad a sus carreras profesionales o simplemente nunca encuentran a un varon que cumpla la totalidad de las expectativas. Conforme el circulo Broo-kings-Tsinghua sobre Beijing, en las zonas urbanas Tenemos por las proximidades de siete millones de hembras solteras de dentro de 25 y 34 anos de vida.

“No creo que las uniones artificiales sean la respuesta a las problemas entre las generaciones”, senalo Vince Gil, monitor de Antropologia Medica asi­ como Sexualidad Humana sobre la Universidad de Vanguard, California. “sin embargo si Afirmo con el 100% sobre que esta nueva etica sobre secretos asi­ como mentiras, que se impregno en la moralidad sobre los chinos de este siglo, es un manera apropiado de sobrepasar las sospechas de las padres.”

Gays asi­ como lesbianas que todavia nunca “salieron de el closet” tambien recurren a las falsas parejas de sustentar su verdadera sexualidad inadvertida. A pesar de que en China la homosexualidad dejo sobre ser considerada una indisposicion mental en el 2001, la colectividad LGBT aun es estigmatizada y nunca goza de las mismos privilegios que las mayorias. El casamiento gay aun nunca se legalizo asi­ como, como senalo Gil, “aun es bochornoso ilia”.

Con el fin de James Farrer, sociologo sobre la Universidad Sophia sobre Tokio, los casamientos falsos son una replica mas honesta asi­ como humana que las viejos tiempos en que las personas “sencillamente se casaban con heterosexuales y mantenian su orientacion sexual en secreto”.

Las novedosas generaciones se encuentran en una bifurcacion dentro de la modernidad asi­ como las tradiciones antiguas, tras nuevas maneras de adaptarse a las realidades sociales que las rodean. El alquiler sobre parejas atiende la demanda actual.

“El chino reciente a veces prefiere las remedios temporales y no piensa en las soluciones viables a dilatado plazo; se conforma con el hecho de encontrarse sido afortunado y sobre existir superado los obstaculos”, concluyo el monitor Gil. “nunca se puede conocer con certeza cual sera el porvenir de el negocio de estas parejas sobre arrendamiento, pero lo que si se sabe podri­a ser el inventiva cinico sobre los chinos no tiene limites.”

Son las hembras solteras chinas sobre dentro de 25 y 34 anos que viven en ciudades asi­ como que no se casaron o no lo tienen en las planes.

Las tarifas de arrendamiento van sobre 160 a 1600 dolares e inclusive podran elevar por extras, como caricias o charlas con los “suegros”.

Es lo que crecio entre el 2012 asi­ como el 2013 la exploracion sobre novios sobre arrendamiento en Taobao, la almacen virtual mas utilizada en China.