Disturbio tropical 98L podría generar lluvias en Tamaulipas

.- Protección Civil de Reynosa advierte que el sistema tropical avanza hacia el noreste y podría ocasionar tormentas el fin de semana.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 14 de agosto de 2025

Protección Civil y Bomberos de Reynosa informó que el disturbio tropical identificado como #98L avanza lentamente sobre la Bahía de Campeche, con un 20% de probabilidad de desarrollo a ciclón tropical en los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno mantiene un desplazamiento constante hacia el noreste del país, por lo que podría ocasionar tormentas y chubascos dispersos en el norte de Tamaulipas y el sur de Texas durante el viernes y sábado.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar difundir información no verificada. Asimismo, recomendaron resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y revisar el estado de techos y ventanas para prevenir daños.

Este tipo de sistemas tropicales, aun sin desarrollarse plenamente, pueden generar lluvias intensas y ráfagas de viento, por lo que se pide a la ciudadanía seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas de fuentes oficiales.

#disturbiotropical98L #BahíadeCampeche #Reynosa #ProtecciónCivil #Tamaulipas