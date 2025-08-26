Titulares

Directora Reyna Cruz fortalece educación en Sector 2 Primarias

.- La nueva titular impulsa a supervisores escolares y promete elevar la calidad educativa en Tamaulipas, ¿qué cambios traerá su gestión?

Por: Martín Juárez Torres

Miguel Alemán, Tam., 26 de agosto de 2025

La Mtra. Reyna Cruz Rodríguez Vega asumió funciones como responsable del Sector 2 de Primarias en Tamaulipas, marcando desde su primera semana un liderazgo firme y cercano a los supervisores escolares. Su prioridad ha sido encaminar el desarrollo de los Consejos Técnicos Escolares que se realizan actualmente, pilar para la planeación pedagógica de este ciclo.

Con una amplia trayectoria en Reynosa, Rodríguez Vega se distingue por su compromiso con la enseñanza y la gestión educativa. Su experiencia la respalda como una de las figuras más sólidas en el ámbito escolar de la región, lo que genera altas expectativas entre maestros, directivos y autoridades.

El Sector 2 de Primarias, que abarca distintos municipios estratégicos del estado, tendrá bajo su conducción un reforzamiento en la supervisión escolar, mayor acompañamiento docente y un impulso decidido al desarrollo integral de los estudiantes. Este enfoque, señalan autoridades educativas, busca equilibrar la excelencia académica con el bienestar emocional de la comunidad escolar.

Uno de los principales retos que enfrentará será garantizar que los planes y programas se adapten a las necesidades locales, fomentando al mismo tiempo innovación en las aulas. Con ello, se espera que la educación en la región avance hacia estándares más altos de calidad, beneficiando a miles de alumnos de nivel básico.

La llegada de Rodríguez Vega al cargo representa no solo un relevo administrativo, sino también un compromiso renovado del sistema educativo tamaulipeco con la formación de ciudadanos preparados y con valores. Supervisores y directores coinciden en que su liderazgo inspira confianza, colaboración y motivación en la estructura educativa.

Con este nombramiento, el Sector 2 de Primarias se perfila para vivir una etapa de consolidación y crecimiento, reforzando la visión de un Tamaulipas con educación más sólida, incluyente y de mejores resultados para sus comunidades escolares.

