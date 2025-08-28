Titulares

Capturan a “El Rino”, jefe del CJNG…

DIF Matamoros impulsa brigada “Contigo a Clases”

Carlos Peña Ortiz y Luis Gerardo Illoldi…

Reparó COMAPA fuga de agua potable en…

Gobierno de Reynosa sensible e incluyente instaló…

Impulsa DIF-Reynosa la educación y el bienestar…

Promueve Gobierno de Carlos Peña Ortiz espacios…

Desaparición de José Alfredo Martínez Ramos en…

Muere hombre afuera de Cruz Roja en…

Fallece el Dr. Iván Moncayo, médico querido…

MatamorosTitulares

DIF Matamoros impulsa brigada “Contigo a Clases”

by respuestaenlinea01

.- Consulta médica, útiles escolares y actividades recreativas entre los beneficios para niñas, niños y adolescentes.

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 28 de agosto de 2025.

Con el objetivo de fortalecer la educación y respaldar a las familias en el inicio del ciclo escolar, el Sistema DIF Matamoros anunció la realización de la brigada asistencial “Contigo a Clases”, que se llevará a cabo este viernes 29 de agosto en el Deportivo Santa María, Colonia El Alto, a partir de las 9:00 horas.

La presidenta del DIF, Ana Ariceaga de Granados, informó que la jornada ofrecerá múltiples servicios gratuitos y de bajo costo para apoyar a la niñez ya los adolescentes de la ciudad. Entre los beneficios destacan consultas médicas, entrega de medicamentos, vacunas, atención dental, corte de cabello, asesoría psicológica y jurídica, bolsa de trabajo y valoración de pie diabético.

Además, se instalará un mercadito con productos a precios accesibles y se desarrollarán actividades recreativas que complementarán la entrega de útiles escolares, con el propósito de brindar un acompañamiento integral a los estudiantes en su regreso a las aulas.

Ariceaga de Granados subrayó que estas buscan que ningún niño o adolescente vea interrumpida su formación académica por falta de acciones. “El apoyo educativo y la salud son pilares para que nuestras niñas y niños inicien con entusiasmo este nuevo ciclo escolar”, señaló.

El DIF Matamoros ha impulsado en los últimos años brigadas comunitarias que acercan servicios de atención básica a la población más vulnerable, fortaleciendo la integración familiar y la permanencia escolar. Con “Contigo a Clases”, el organismo reitera su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, garantizando herramientas que favorecen su futuro.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #DIFMatamoros #ContigoAClases #Educación #RegresoAClases

Related posts

ESPECTACULAR VOLTERETA EN LA FRONTERA.

respuestaenlinea

Autoridades localizan varios cuerpos calcinados dentro de un vehículo.

respuestaenlinea

Tamaulipas tiene un gobernador con de oro, afirman riobravenses

respuestaenlinea