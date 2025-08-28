DIF Matamoros impulsa brigada “Contigo a Clases”

.- Consulta médica, útiles escolares y actividades recreativas entre los beneficios para niñas, niños y adolescentes.

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 28 de agosto de 2025.

Con el objetivo de fortalecer la educación y respaldar a las familias en el inicio del ciclo escolar, el Sistema DIF Matamoros anunció la realización de la brigada asistencial “Contigo a Clases”, que se llevará a cabo este viernes 29 de agosto en el Deportivo Santa María, Colonia El Alto, a partir de las 9:00 horas.

La presidenta del DIF, Ana Ariceaga de Granados, informó que la jornada ofrecerá múltiples servicios gratuitos y de bajo costo para apoyar a la niñez ya los adolescentes de la ciudad. Entre los beneficios destacan consultas médicas, entrega de medicamentos, vacunas, atención dental, corte de cabello, asesoría psicológica y jurídica, bolsa de trabajo y valoración de pie diabético.

Además, se instalará un mercadito con productos a precios accesibles y se desarrollarán actividades recreativas que complementarán la entrega de útiles escolares, con el propósito de brindar un acompañamiento integral a los estudiantes en su regreso a las aulas.

Ariceaga de Granados subrayó que estas buscan que ningún niño o adolescente vea interrumpida su formación académica por falta de acciones. “El apoyo educativo y la salud son pilares para que nuestras niñas y niños inicien con entusiasmo este nuevo ciclo escolar”, señaló.

El DIF Matamoros ha impulsado en los últimos años brigadas comunitarias que acercan servicios de atención básica a la población más vulnerable, fortaleciendo la integración familiar y la permanencia escolar. Con “Contigo a Clases”, el organismo reitera su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, garantizando herramientas que favorecen su futuro.

