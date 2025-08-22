Detienen en Tamaulipas a presunto tratante de personas

.- La FGR cumplimenta orden de aprehensión en Ciudad Victoria; el imputado estaría ligado a miles de imágenes y videos de explotación de menores

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 21 de agosto de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron en Ciudad Victoria a un hombre identificado como Juan “R”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual infantil.

De acuerdo con el comunicado oficial, la captura se realizó en la colonia Ampliación Miguel Alemán con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. La orden de aprehensión fue girada por un juez de control tras vincular al detenido con la distribución de material de pornografía infantil en redes sociales.

Las investigaciones federales revelaron que el imputado estaría relacionado con al menos cuatro grupos digitales donde se compartían 10 mil 259 imágenes y mil 531 videos de abuso infantil, con más de cuatro mil 477 integrantes activos.

Tras su detención, Juan “R” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación legal en los próximos días. La FGR destacó que estas acciones forman parte del compromiso institucional contra los delitos de explotación y trata de personas en el país.

La dependencia federal reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima o presencial cualquier actividad relacionada con este tipo de ilícitos, a través de la línea 8999219497 o del correo electrónico vua.tamaulipas@fgr.org.mx, disponible las 24 horas de los 365 días del año.

Con este caso, la FGR busca enviar un mensaje contundente sobre la persecución de delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, reafirmando que no habrá impunidad en la lucha contra redes de explotación infantil.

