Detienen a sujeto con marihuana en Matamoros

.- Guardia Estatal y patrulla fronteriza aseguraron una Jeep Grand Cherokee con cargamento de marihuana en la Colonia Campestre de Matamoros.

AgenciaTamNoticias

Matamoros, Tamaulipas, 20 de agosto de 2025.-

Elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con la patrulla fronteriza, lograron la detención de un hombre y el aseguramiento de una camioneta Jeep Grand Cherokee que transportaba un cargamento de marihuana en su interior.

El operativo se realizó en la Colonia Campestre, a orillas del río Bravo, donde autoridades estatales y federales ubicaron la unidad y procedieron a la revisión. En el interior del vehículo se encontró la droga, por lo que tanto el conductor como el cargamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, las corporaciones de seguridad refuerzan la vigilancia en la frontera de Tamaulipas, donde continúan detectando actividades ligadas al trasiego de drogas hacia los Estados Unidos.

