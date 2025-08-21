Titulares

Guardia Estatal asegura droga y detiene a…

FGR destruye más de una tonelada de…

Entrega DIF Matamoros despensas a familias en…

Detienen a sujeto con marihuana en Matamoros

Reynosa triunfa en nacional de Taekwondo con…

Policía dispara y mata a joven motociclista

Detienen a 13 implicados en homicidio de…

Rehabilita Gobierno de Carlos Peña Ortiz drenaje…

Tráiler vuelca en carretera Nuevo Laredo-Monterrey

Campamento de verano Aventura Verde impulsa valores…

MatamorosTitulares

Detienen a sujeto con marihuana en Matamoros

by respuestaenlinea00

.- Guardia Estatal y patrulla fronteriza aseguraron una Jeep Grand Cherokee con cargamento de marihuana en la Colonia Campestre de Matamoros.

AgenciaTamNoticias

Matamoros, Tamaulipas, 20 de agosto de 2025.-
Elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con la patrulla fronteriza, lograron la detención de un hombre y el aseguramiento de una camioneta Jeep Grand Cherokee que transportaba un cargamento de marihuana en su interior.

El operativo se realizó en la Colonia Campestre, a orillas del río Bravo, donde autoridades estatales y federales ubicaron la unidad y procedieron a la revisión. En el interior del vehículo se encontró la droga, por lo que tanto el conductor como el cargamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, las corporaciones de seguridad refuerzan la vigilancia en la frontera de Tamaulipas, donde continúan detectando actividades ligadas al trasiego de drogas hacia los Estados Unidos.

#AgenciaTamNoticias #GuardiaEstatal #Matamoros #RíoBravo #FGR #SeguridadTamaulipas

Related posts

Carlos Peña Ortiz Continuará Impulsando el Comercio Local en Reynosa

respuestaenlinea

Inauguran avenida SONORA en Rio Bravo.

respuestaenlinea

Acuerda Comité de Salud prohibición de posadas

respuestaenlinea