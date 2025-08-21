Detienen a 13 implicados en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México confirma que tres participaron directamente en el crimen y diez en la logística; la investigación sigue abierta.

AgenciaTamNoticias

Ciudad de México, 20 de agosto de 2025

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la detención de 13 personas presuntamente vinculadas al asesinato de sus colaboradores cercanos, Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido el pasado 20 de mayo en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la información oficial, tres de los detenidos habrían participado de manera directa en la ejecución del doble homicidio, mientras que los otros diez habrían colaborado en la planeación y logística del ataque. El operativo se realizó durante la madrugada de este miércoles en distintos puntos de la capital, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y fuerzas federales.

El crimen, que conmocionó a la opinión pública, se perpetró a plena luz del día en Calzada de Tlalpan. Un hombre armado disparó contra el vehículo en el que viajaban Guzmán y Muñoz, para después huir en motocicleta y continuar la fuga en un automóvil con placas robadas. Las víctimas eran funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, lo que incrementó la presión social y política para esclarecer el caso.

Brugada subrayó que este avance representa un paso importante hacia la justicia, aunque la investigación continúa abierta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrecerán más detalles en una conferencia programada para esta tarde.

Las autoridades no han precisado todavía los posibles móviles del crimen ni si existe algún vínculo con grupos criminales. Sin embargo, adelantaron que se seguirán realizando cateos y detenciones en los próximos días, con el objetivo de desarticular por completo a la red responsable del ataque.

El caso ha generado un fuerte debate sobre la seguridad en la capital, en particular sobre los riesgos que enfrentan funcionarios públicos y operadores políticos en medio de un clima de violencia que afecta a diversas entidades del país.

