Destacó Alcalde Carlos Peña Ortiz unidad y colaboración entre Sindicato y Gobierno de Reynosa

– Celebraron 62 Aniversario del gremio de trabajadores del Municipio.

El Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz celebró con los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Industria y Servicios, Mantenimiento y Limpieza Pública y Particular, el 62 Aniversario de su fundación, junto con el Secretario General del gremio, Jorge Barajas Yebra, y con el Secretario General de la Federación de Trabajadores de Reynosa, Reynaldo Garza Elizondo.

“Agradezco siempre la disposición de trabajar en equipo Gobierno y Sindicato para juntos construir esa ciudad que queremos y anhelamos”, dijo el Alcalde en el emotivo encuentro al que asistieron, Juan Salvador Portillo, Secretario de Organización de la FTR, y dirigentes de otras organizaciones sindicales.

La reunión mostró la unidad y respeto entre el R. Ayuntamiento de Reynosa y los trabajadores sindicalizados, que disfrutaron de un almuerzo y por parte del Municipio recibieron bonitos regalos entregados mediante sorteo.

