Desmiente Congreso de Tamaulipas a Senador de Morena

Ciudad Victoria, Tamaulipas 14 de abril de 2020.- El Congreso del Estado, exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que entregue los fondos de casi 734 millones de pesos, que argumentó el Senador de Morena se destinaron a las finanzas de la entidad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Gerardo Peña Flores, dijo que el Senador de Morena por Tamaulipas miente, “No hay, no existe ningún recurso extraordinario de la federación para atender la contingencia sanitaria por el COVID-19, que el Senador explique cómo, cuándo o porque vía llegó el recurso”, manifestó.

En rueda de prensa, junto a las diputadas Pilar Gómez Leal y Roxana Gómez Pérez, así como del legislador Juan Enrique Liceaga, retó al Senador morenista a informar dónde está el dinero que asegura llegó al Estado para atender la pandemia del coronavirus.

“Tenemos el oficio donde nos responden, que no hay un solo peso de recursos adicionales al Estado de Tamaulipas para atener la contingencia, y el Senador asegura que el Estado ha recibido 734 mdp, no solo no le dan a Tamaulipas lo que por derecho corresponde, sino que nos están robando; reto al Senador a que aclare dónde está ese dinero”, señaló.

Peña Flores mencionó que la contingencia es muy seria, hay vidas que se están perdiendo y los empleos están siendo afectados, por ello en una decisión valiente y visionaria se decidió inyectarle dinero al sector salud para que cuente con camas, respiradores entre otros materiales, así como el cuidar los empleos que se tienen a la fecha.

“No podíamos permitir que el Ejecutivo del Estado no tuviera las herramientas, para que pudiera inyectarle esa liquidez que el Estado ocupa para proteger los empleos que hay en el Estado. Que no se nos olvide que Tamaulipas hace pocos meses batía record en empleo, turismo e inversión extranjera y en la mejora de la seguridad; la responsabilidad primera del Ejecutivo y de nosotros como legisladores es procurar el interés de las y los tamaulipecos”, acotó el diputado local.