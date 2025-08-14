Titulares

Desarrolla Gobierno de Carlos Peña Ortiz habilidades plásticas en niños y jóvenes

El Gobierno que preside el Alcalde Carlos Peña Ortiz, mantiene firme su impulso al arte y la cultura mediante el Curso de Verano 2025 dirigido a niños y jóvenes.

En la sede Jarachina del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, las clases de Pintura han cobrado vida gracias a la metodología utilizada por los Maestros Estefanía Acosta Franco y Alfredo Gasca, con la que los alumnos culminarán sus obras en pintura acrílica.

Tras el octavo día de actividades, los estudiantes han explorado técnicas como colorear y recortar dibujos para convertirlos en rompecabezas, hasta diseñar bocetos de camisetas, creación de collages y experimentar con gises.

La Maestros han impulsado la imaginación de los participantes, quienes además trabajan en bocetos sobre lienzo que presentarán de forma individual en la clausura del curso como parte del aprendizaje adquirido.

